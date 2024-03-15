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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:18
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullananların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Düzenlenen operasyonda 3 zanlının araçlarında, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 3,48 gram sentetik ecza hapı, 1,02 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan Y.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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