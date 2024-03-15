Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu, tanıtım filmleriyle yurt içi ve dışında turizm atağına çıkıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Valiliği tarafından çektirilen 34 tanıtım filmiyle kenti ziyaret edenlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu, tanıtım filmleriyle yurt içi ve dışında turizm atağına çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Valiliği tarafından çektirilen 34 tanıtım filmiyle kenti ziyaret edenlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

        Valilik koordinesinde Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) tarafından kentin turizm unsurlarını tanıtmak amacıyla 4 dakikalık genel tanıtım filmi, 1 dakikalık tanıtım filmi, 30 kısa tanıtım imaj videosu, 1,5 dakikalık kış filmi ve 32 dakikalık "Kastamonu" isimli belgesel hazırlanıyor.

        Yönetmen Kürşat Kızbaz tarafından hazırlanan tanıtım filmleri, hem İngilizce hem de Türkçe olarak yurt içi ve yurt dışında fuarlarda yayımlanacak.

        Proje kapsamında çekilen filmler ve belgeselde kanyonlar, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Kasaba köyü Mahmutbey Camisi, Nasrullah Camisi, tarihi konaklar, kaya mezarları, tarihi hanlar, Daday atlı terapi merkezi, Ilıca Şelalesi, Ilgaz Dağı başta olmak üzere kentin kültürel ve turistik değerlerine yer veriliyor.

        Vali Meftun Dallı, AA muhabirine, Kastamonu'nun doğası, kültürü ve gastronomisiyle çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin doğal güzellikleri hakkında Dallı şu bilgileri verdi:

        "Kastamonu hakikaten herkesin bir şeyler bulabileceği bir kent. Tarihseverlerin tarih, doğaseverlerin doğal güzellikler bulabileceği bir şehir. Kanyonları, kültürel eserleri, tarihi eserleri, gastronomisi çok özel. 30'a yakın tescil edilmiş yemeğimiz var, bu çok ciddi bir değer. Kastamonu'nun turistik anlamda çok büyük potansiyeli var. Burada çok güzel işler yapılmış."

        KASTAB üzerinden bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapıldığına işaret eden Dallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kastamonu'nun turistik, kültürel varlıklarını tanıtabilmemiz için KASTAB vasıtasıyla 32 dakikalık film, 1,5 dakikalık Kastamonu kış filmi, 30 imaj videosu yaptırdık. Profesyonel bir çalışma oldu. İngilizce seslendirmeleri de yapılıyor. Kastamonu'da bu ilk defa oluyor. Daha önce Türkçe seslendirilmiş sadece. İngilizcesinin olmasıyla uluslararası fuarlarda gösterilmesi söz konusu olacak. Bu anlamda önemli bir tanıtım olacak."

        Herkesi Kastamonu'ya davet eden Dallı, "Başta kendi vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Avrupa'daki soydaşlarımız olmak üzere bütün dünyayı Kastamonu'yu görmeye davet ediyoruz. Kastamonu'nun önümüzdeki yıllarda da yıldızının parlayacağını söylesek abartmış olmayız." ifadelerini kullandı.

        Kentin ulaşım sorununun çözüldüğünü dile getiren Dallı, "Ilgaz Tüneli yapıldı, havalimanımız açıldı. İnebolu Limanı genişliyor. Kastamonu-İnebolu yolu bittiğinde bu yol, daha önemli bir güzergah olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kumar operasyonunda 8 kişiye işlem yapıldı
        Kastamonu'da kumar operasyonunda 8 kişiye işlem yapıldı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Hanönü ilçesinde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı
        Hanönü ilçesinde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı