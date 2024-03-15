Kastamonu'da kumar operasyonunda 8 kişiye işlem yapıldı

Ekipler, İnönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lokale kontrole gitti. Kontrol sırasında kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, oyun materyalleriyle 1900 lira ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan ve kumar oynatmak için yer temini sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kastamonu'da kumar oynayan ve yer temin eden 8 kişiye işlem yapıldı.

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