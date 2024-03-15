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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Faciada 14 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:01
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        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Faciada cansız bedenleri bulunanların sayısı 14'e yükseldi.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü söylemişti.

        "BOT GECE BATMIŞ İHBAR SABAH YAPILMIŞ"

        Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetmişti;

        "İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

        Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

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        #Çanakkale
        #göçmen
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