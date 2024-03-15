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        Cide'de Celal Ece Anaokulu tüm gün eğitim vermeye başladı

        Kastamonu'nunCide ilçesinde Celal Ece Anaokulu tüm gün hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:25 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:27
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        Cide'de Celal Ece Anaokulu tüm gün eğitim vermeye başladı
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        Kastamonu'nunCide ilçesinde Celal Ece Anaokulu tüm gün hizmet vermeye başladı.

        Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur ile Celal Ece Anaokulunu ziyaret etti.

        Karataş, okul müdürü Ferman Koptur ve okul aile birliği başkanı Yusuf Aktaş'tan bilgi aldı.

        Yapılan değerlendirmede, daha önce yarım gün olan okulun eğitim saatlerinin tam güne çıkarılmasına karar verildi.

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