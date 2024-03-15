Cide'de Celal Ece Anaokulu tüm gün eğitim vermeye başladı

Yapılan değerlendirmede, daha önce yarım gün olan okulun eğitim saatlerinin tam güne çıkarılmasına karar verildi.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur ile Celal Ece Anaokulunu ziyaret etti.

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