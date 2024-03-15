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        Kastamonu'da bir kişiyi silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişiyi silahla rehin alan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:56 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:56
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        Kastamonu'da bir kişiyi silahla rehin alan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişiyi silahla rehin alan zanlı tutuklandı.

        Nasuh Mahallesi'nde A.K, E.K'yi silah tehdidiyle rehin aldı.

        Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasıyla A.K, teslim oldu.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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