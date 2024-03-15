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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Kastamonu'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji alanında Türkiye'nin dört bir yanında hareketlenme var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:22 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:29
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Kastamonu'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji alanında Türkiye'nin dört bir yanında hareketlenme var." dedi.

        İleri, AK Parti Kastamonu İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, teknolojik gelişimin önemini anlattı.

        Mühendis kökenli bir milletvekili olduğunu belirten İleri, "Yurt dışında, yurt içinde çeşitli yöneticilik ve araştırma pozisyonlarında bulundum. Türkiye'de de kamu ve özel sektörde bulundum. Türkiye'yi yurt dışı ile kıyaslama imkanına sahibim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye son 22 yılda bizim hayal bile edemediğimiz bir noktaya geldi. Ben 2009 yılında TÜBİTAK'ta bir mühendis olarak çalışırken bırakın biz kendi teknolojimizi geliştirmeyi, İsrail'den aldığımız bazı sistemlerin kullanım kılavuzuna bile sahip değildik. Bunu abartarak söylemiyorum, karikatürize de etmiyorum." diye konuştu.

        Atılan adımlarda siyasi iradenin önemine değinen İleri, "Siyasi iradenin etkisiyle bu alanda çok önemli bir mesafe kaydettik. Yeri geldi teknoparklarımız kuruldu. Şu anda 100 taneden fazla var. AR-GE teşvikleri sayesinde AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları açıldı. Ulusal yapay zeka stratejik planı, Milli Uzay Programı gibi devlet stratejik planlar ortaya koydu. Bütün bunlar sistematik bir çalışmanın sonucu. Yeri geldi kurumları hayata geçirdik. Türkiye Uzay Ajansı gibi, dijital dönüşüm ofisleri gibi. Bu ekosistemin sacayakları olarak harekete geçirildi ve Türkiye çok ivmelendi, çok hızlandı." ifadelerini kullandı.

        Önemli atılımların olduğuna dikkati çeken İleri, şunları kaydetti:

        "Sadece savunma sanayisinde bir noktaya gelmekle yetinmedi Türkiye. Sivilde de atılımlar oldu. Değerlemesi 1 milyar doları aşan 7 girişim var. Bu 7 girişimin 3'ünü kadın girişimcilerimiz hayata geçirdi. 2028'de 15 tane hedefliyoruz. Şu an 5,5 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatımız var. Bu 2002 yılında 250 milyon dolardı. 2028'de 15 milyar doları hedefliyoruz. 2028'de 15 milyar dolar bilişim sektörü ihracatı hedefliyoruz. AR-GE'ye ayırdığımız bütçe bundan 10 yıl önce binde 4 civarındaydı, şimdi yüzde 1,32'ye geldi. 2028'de yüzde 2 hedefleniyor. Bu önemli bir rakam. İyi gidiyoruz, iddialı gidiyoruz, moralimiz yüksek. Teknoloji alanında Türkiye'nin dört bir yanında hareketlenme var."

        İleri, gelişmenin devam etmesi için yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında uyumun önemine vurgu yaptı.

        AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş da projelerini anlattı.

        Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Sayıkoğlu ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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