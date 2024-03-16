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        Kastamonu'da evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan şehit annesi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:59
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        Kastamonu'da evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan şehit annesi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Şehit Mevlüt Tepe'nin ilçeye bağlı Öveçler köyünde yaşayan annesi Fatma Tepe'nin 2 katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Cide Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Tepe'ye ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangında hafif şekilde yaralanan Fatma Tepe, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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