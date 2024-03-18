Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı

Türk Kızılay Hanönü İlçe Temsilciliği ile Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Ek Binası'nda giyim ürünlerinden oluşan butik mağaza oluşturuldu.

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