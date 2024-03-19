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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:07
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 152, Sarıkamış'ta 149, Ergan'da 137, Palandöken'de 133, Yalnızçam'da 68, Hesarek'te 59, Erciyes'te 55, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Zigana ve Davraz'da 20, Ovacık ve Kop'ta 18, Gevaş'ta 13, Ilgaz'da 11, Yıldıztepe'de 6 ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 19.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -4 2
        Kartalkaya S -3 4
        Ergan KKY -2 -1
        Sarıkamış KY -2 1
        Palandöken KY -4
        Erciyes KY -2 3
        Yalnızçam KY -2 2
        Hesarek KY -1 2
        Uludağ PB -3 6
        Yıldız Dağı KKY 2
        Kop KKY -1 2
        Ilgaz PB -5 6
        Ovacık KKY 3 6

        (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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