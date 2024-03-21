Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        İşitme engelli milli judocu Enes Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikincilik ile üçüncülük sahibi 28 yaşındaki işitme engelli milli judocu Enes Yıldız'ın hedefi, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:05 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme engelli milli judocu Enes Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikincilik ile üçüncülük sahibi 28 yaşındaki işitme engelli milli judocu Enes Yıldız'ın hedefi, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmak.

        İşitme Engelli Judo Milli Takımı sporcusu Enes Yıldız, beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle 8 yaşında judoyla ilgilenmeye başladı. Bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, dünya ve Avrupa şampiyonalarında birer ikincilik ile üçüncülük elde etme başarısı gösterdi.

        Enes Yıldız, milli takım teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz eşliğinde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

        İşaret dili tercümanı aracılığıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Enes, aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor sporcusu olduğunu söyledi.

        Spora tesadüfen başladığını anlatan Enes Yıldız, "İlkokul ikideyken okulumuzun beden eğitimi öğretmeni beni görüp, judo yapabileceğimi söyleyerek bu spora yönlendirdi. Gittiğim salonda bir maç yaptım. Ondan sonra judoya başladım. Yaklaşık 20 yıldır judo yapıyorum." dedi.

        Hedefinin altın madalya olduğunun altını çizen Yıldız, "Dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğüm var. 10 Nisan'da Kazakistan'da Dünya Şampiyonası yapılacak. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Bakan Ersoy: 2024 hedefimiz, 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir e...
        Bakan Ersoy: 2024 hedefimiz, 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir e...
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'da konuştu:
        Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı
        Kuraklığa dayanıklı Türk fındığı fidanları Kastamonu'da yetiştiriliyor
        Kuraklığa dayanıklı Türk fındığı fidanları Kastamonu'da yetiştiriliyor
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor