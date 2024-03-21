İşitme engelli milli judocu Enes Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikincilik ile üçüncülük sahibi 28 yaşındaki işitme engelli milli judocu Enes Yıldız'ın hedefi, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmak.

İşitme Engelli Judo Milli Takımı sporcusu Enes Yıldız, beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle 8 yaşında judoyla ilgilenmeye başladı. Bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, dünya ve Avrupa şampiyonalarında birer ikincilik ile üçüncülük elde etme başarısı gösterdi.

Enes Yıldız, milli takım teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz eşliğinde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.