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        Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:37
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        Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Ayşe Topuz (77) çiftine telefonla ulaşamayan kızları Kamuran Yavuz, ailesinin evine gitti.

        Yavuz, anne ve babasının sobanın bulunduğu odada hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Topuz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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