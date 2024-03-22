Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Ayşe Topuz (77) çiftine telefonla ulaşamayan kızları Kamuran Yavuz, ailesinin evine gitti.
Yavuz, anne ve babasının sobanın bulunduğu odada hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Topuz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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