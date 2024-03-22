Taşköprü Belediyesi Güneş Enerji Santrali hizmete girdi

Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesi, Cuma Pazarı alanına konumlandırılan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin tamamlanmasıyla elektrik üretimine başladı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, son kontrollerin ardından şarteli kaldırarak GES projesinin elektrik üretimine geçişini sağladı.

Çatal, AA muhabirine, Taşköprü'de ilke imza atarak elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak GES projelerini açtıklarını belirterek, "Artık Taşköprü Belediyesi elektrik faturası ödemeyecek. Toplam maliyeti 16,5 milyon lira olan bu projemiz, bize ayda 640 kilovatlık enerji sağlayacak. Güneş enerjisiyle aydınlık yarınlar için adım attık, hep birlikte daha temiz bir geleceğe." ifadesini kullandı.