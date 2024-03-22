Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde E-Twinning projesi uygulanıyor

Ilgaz, AA muhabirine, farklı ülkelerden katılımcıların olduğu proje ile öğrencilerde sosyal medya bilincini geliştirmeyi, güvenli internet alanındaki becerilerini geliştirmeyi, web 2.0 kullanım becerisi kazandırmayı, okuma, anlama, yazma, dinleme becerilerini bir üst seviyeye taşımayı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, öğrencilerin işbirliği becerilerini artırmayı ve kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden projeyi, müdür yardımcısı Seda Ilgaz öncülüğünde 9 ve 11. sınıf öğrencileri gerçekleştiriyor.

"E Safety Heroes" projesi Türk ve Azerbaycan ortaklığında ocak ayında başladı. Projeyi Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan 11 okul yürütüyor.

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