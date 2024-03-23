Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 246 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 246 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 246 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 246 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 246, Palandöken'de 217, Sarıkamış ve Kartalkaya'da 154, Ergan'da 151, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 47, Zigana'da 40, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 22, Ovacık'ta 18, Yıldıztepe ve Davraz'da 15, Kartepe'de 14, Keltepe'de 10, Elmadağ'da 6, Yedikuyular ve Mersivan'da 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 23.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -9 -3
        Kartalkaya KY -7 -2
        Ergan KY -10 -4
        Sarıkamış KY -5 -1
        Palandöken KY -8 -4
        Erciyes KY -14 -3
        Yalnızçam KY -4 2
        Hesarek KY -7 -3
        Uludağ P -4 4
        Yıldız Dağı HKY -7
        Kop KY -5
        Ilgaz KY -6 -3
        Ovacık KY -6 2

        (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        Kar yağan Kastamonu'da "leylekler aç kalmasın" diye yuvalarına yem konuldu
        Kar yağan Kastamonu'da "leylekler aç kalmasın" diye yuvalarına yem konuldu
        Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde E-Twinning projesi uygulanıyor
        Azdavay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde E-Twinning projesi uygulanıyor
        Taşköprü Belediyesi Güneş Enerji Santrali hizmete girdi
        Taşköprü Belediyesi Güneş Enerji Santrali hizmete girdi
        Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
        Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
        GMG Kastamonuspor'a minik öğrencilerden destek
        GMG Kastamonuspor'a minik öğrencilerden destek
        Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor