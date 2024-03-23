Karla kaplanan Kastamonu ormanları dron ile görüntülendi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından yaklaşık yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kastamonu'yu Tosya ilçesine bağlayan ve Ilgaz Dağı'nın devamı olarak görülen bölgenin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın devamı olan bölgenin Kastamonu'nun yakınlarına kadar çok güzel görüntü oluşturduğunu belirterek, “Özelikle ormanların üzerindeki bu beyaz örtü bizim gibi doğa fotoğrafçıları için eşsiz görüntüler sunuyor." dedi.