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        Karla kaplanan Kastamonu ormanları dron ile görüntülendi

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:52
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        Karla kaplanan Kastamonu ormanları dron ile görüntülendi
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        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

        Kar yağışının ardından yaklaşık yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Kastamonu'yu Tosya ilçesine bağlayan ve Ilgaz Dağı'nın devamı olarak görülen bölgenin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

        Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın devamı olan bölgenin Kastamonu'nun yakınlarına kadar çok güzel görüntü oluşturduğunu belirterek, “Özelikle ormanların üzerindeki bu beyaz örtü bizim gibi doğa fotoğrafçıları için eşsiz görüntüler sunuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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