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        Daday, Türkiye'nin 25'inci sakin şehri oldu

        KASTAMONU'nun Daday ilçesi, 23 Mart'ta Belçika'nın Damme kentinde düzenlenen 'Uluslararası Cittaslow' (Sakin Şehir) Koordinasyon Komitesi'nde Türkiye'nin 25'inci üyesi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:33 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:35
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        Daday, Türkiye'nin 25'inci sakin şehri oldu
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        KASTAMONU'nun Daday ilçesi, 23 Mart'ta Belçika’nın Damme kentinde düzenlenen 'Uluslararası Cittaslow' (Sakin Şehir) Koordinasyon Komitesi’nde Türkiye'nin 25'inci üyesi oldu.

        Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’ın girişimleriyle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan da teknik destek alınarak 'Cittaslow Türkiye' ofisine yaklaşık 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. İlçe; hava kalitesi, kanalizasyon, temiz su hattı, okuma yazma oranı, imar hareketliliği gibi 72 farklı alanda incelemeye alındı. 23 Mart'ta Belçika’nın Damme kentinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi’nde Daday, Türkiye'nin 25'inci sakin şehri olarak açıklandı.

        Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Cittaslow üyeliğinin Daday'a büyük katkı sağlayacağını, Daday’ın turizm açısından büyük ivme kazanacağını söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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