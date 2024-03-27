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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:15
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Yumaklı, Tosya ilçesindeki programlarının ardından kent merkezinde ilk olarak Pancar Ekicileri Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Daha sonra Ticaret Borsası'na geçen Yumaklı, ardından Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği'ni, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Yumaklı, talepleri dinledi.

        Ziyaretlerde Bakan Yumaklı'ya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu ve AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş eşlik etti.

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