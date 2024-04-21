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        Kastamonu Valisi Dallı, fırtına nedeniyle oluşan hasarla ilgili bilgi verdi:

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dün meydana gelen fırtınayla ilgili 296 ihbar aldıklarını, yaralanan 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:23
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        Kastamonu Valisi Dallı, fırtına nedeniyle oluşan hasarla ilgili bilgi verdi:
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dün meydana gelen fırtınayla ilgili 296 ihbar aldıklarını, yaralanan 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Dallı, dün kent merkeziyle Devrekani, Araç, Daday, İhsangazi ve Taşköprü ilçelerinde fırtına meydana geldiğini hatırlattı.

        Fırtına nedeniyle çatıların uçtuğunu, direklerin devrildiğini ve seraların zarar gördüğünü anlatan Dallı, şunları söyledi:

        "Konuyla ilgili kurumlarımız, başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz olmak üzere hızlı bir şekilde ekiplerini sahaya çıkardılar. İlgili kolluk kuvvetlerimiz aynı şekilde gerekli müdahaleleri yaptılar. 112 Acil Çağrı Merkezi'miz gelen çağrıları topladı. Şu ana kadar il merkezimizden ve ilçelerimizden çatı hasarı, eşya, iş yeri ve tarım zararı olduğuna dair toplam 296 adet ihbar alındı. Bu ihbarlardan 244 adedi konutlardaki çatı uçmaları, 41 adet iş yeri ve araç hasarı, zararı, 11 adet de zirai zarar, yani tarımsal zarar şeklinde."

        - "Çatı hasarlarının yüzde 40'ı vatandaşlarımıza ödenecek"

        Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anlatan Dallı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

        Hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını ifade eden Dallı, "İçinde sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespit ettiği hasarın yüzde 40'ı verilecek. Tabii bunun için öncelikle AFAD İl Müdürlüğümüz bu hasarların giderebilmesi için ödenek talebinde bulunacak. Oradan bu ödenek geldikten sonra dediğim şekilde içinde sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarımızın çatı hasarlarının yüzde 40'ı vatandaşlarımıza ödenecek." diye konuştu.

        Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların açıldığını belirten Dallı, şöyle devam etti:

        "Enerji verilemeyen 20 köyümüz vardı bugün sabah itibarıyla. Onlar şu an itibarıyla 15'e düşmüş. İnşallah bugün akşama kadar enerji verilemeyen köyümüz veya yerleşimlerimiz kalmaz. İletişim anlamında internet ve diğer haberleşme konusunda bir kesintimiz şu an itibarıyla yok zaten. Allah'a şükür ki ciddi bir yaralanma veya can kaybımızın olmayışı hepimizi son derece mutlu etti. Sadece bir hayvanımız telef olmuş. Buna seviniyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, ilimizdeki herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Afetlere karşı alınacak tedbirin önemine değinen Dallı, şöyle konuştu:

        "Önceden tedbir alınırsa mutlaka bu hasarlar, zararlar bir ölçüde önlenebiliyor. Onun için vatandaşlarımızdan bir kere daha her türlü afete karşı mümkün olan tedbirlerini önceden almalarını tavsiye ediyoruz. Mümkünse özellikle profesyonel olarak iş yapan, çalışan iş yerlerine sigortalarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tür durumlarda zararlarını çok daha kolay şekilde tazmin edebiliyorlar."

        Vali Dallı, toplantının ardından fırtınadan zarar gören konutlarda incelemelerde bulundu.

        İncelemelere Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Evren, AFAD İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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