Kastamonu Valisi Dallı, fırtına nedeniyle oluşan hasarla ilgili bilgi verdi:

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dün meydana gelen fırtınayla ilgili 296 ihbar aldıklarını, yaralanan 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Dallı, dün kent merkeziyle Devrekani, Araç, Daday, İhsangazi ve Taşköprü ilçelerinde fırtına meydana geldiğini hatırlattı.

Fırtına nedeniyle çatıların uçtuğunu, direklerin devrildiğini ve seraların zarar gördüğünü anlatan Dallı, şunları söyledi:

"Konuyla ilgili kurumlarımız, başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz olmak üzere hızlı bir şekilde ekiplerini sahaya çıkardılar. İlgili kolluk kuvvetlerimiz aynı şekilde gerekli müdahaleleri yaptılar. 112 Acil Çağrı Merkezi'miz gelen çağrıları topladı. Şu ana kadar il merkezimizden ve ilçelerimizden çatı hasarı, eşya, iş yeri ve tarım zararı olduğuna dair toplam 296 adet ihbar alındı. Bu ihbarlardan 244 adedi konutlardaki çatı uçmaları, 41 adet iş yeri ve araç hasarı, zararı, 11 adet de zirai zarar, yani tarımsal zarar şeklinde."

Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların açıldığını belirten Dallı, şöyle devam etti:

"Enerji verilemeyen 20 köyümüz vardı bugün sabah itibarıyla. Onlar şu an itibarıyla 15'e düşmüş. İnşallah bugün akşama kadar enerji verilemeyen köyümüz veya yerleşimlerimiz kalmaz. İletişim anlamında internet ve diğer haberleşme konusunda bir kesintimiz şu an itibarıyla yok zaten. Allah'a şükür ki ciddi bir yaralanma veya can kaybımızın olmayışı hepimizi son derece mutlu etti. Sadece bir hayvanımız telef olmuş. Buna seviniyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, ilimizdeki herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."