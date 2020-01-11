Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret etti.

İHA Muhabiri Mehmet Ünsal 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret ederek idareciler gününü kutladı.

Ziyarette idareciler günü anısına hazırlanan pasta Kaymakam Deniz Pişkin tarafından kesildi. İHA Muhabirine teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin idarecilerin her zaman vatandaşın yanında olduğunu dile getirerek bu anlamlı günde hatırlanmanın güzel olduğunu söyledi.

Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KASTAMONU 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.