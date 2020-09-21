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Başkan Altıkulaç, “Koronavirüs bize, üretmenin önemini bir kez daha gösterdi”

İHA

Başkan Altıkulaç, “Koronavirüs bize, üretmenin önemini bir kez daha gösterdi”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, koronavirüs ile mücadele edildiği şu günlerde üretmenin ne kadar önemli olduğunu biz kez daha gördüklerini söyledi.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Programda Devrekani İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgiler veren Başkan Altıkulaç, Devrekani’nin tarım ve hayvancılığa en elverişli bölgelerden biri olduğunu belirterek, “20 ilçenin coğrafi yapısı değerlendirildiğinde tarım anlamında en uygun lokasyon ve en uygun yer Devrekani ilçemiz. Rakımdan kaynaklanan meteorolojik dezavantajlarımız belli ürünlerimizde yok değil, ama biz o dezavantajlı yönlerimizi de hep avantaja döndürmeye gayret gösterdik ve bu gayretlerimizde artarak devam edecektir” dedi.
Pancar söküm işleminin bölgelerinde başladığını söyleyen Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çiftçinin fabrikaya ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti. Altıkulaç, “Devrekani’de pancar kantarımız bulunuyor. Geçen sene, siyasi büyüklerimizin de desteğiyle ikinci pancar boşaltma makinemizi Devrekani'ye getirdik. Söküm sezonunda orada çok ciddi bir yoğunluk olmaktadır. Bu yoğunluğu bizim biraz hafifletmemiz lazım. Şeker Fabrikası müdürümüz ile yaptığımız görüşmede, ‘siz orada üretilen pancarı direk fabrikaya gönderin, fabrika alsın’ diyorlar. Ama bizim yolla alakalı bir sıkıntımız var. Eski Kastamonu yolu diye isimlendirdiğimiz alternatif bir yolumuz var. Gerçekten Devrekani'den Şeker Fabrikası'na çok kestirme gidebileceğimiz bir yolumuz. Ama o yol çok bozuk. O yolun biraz rehabilite edilmesi lazım. Devrekani çiftçisinin fabrikaya ulaşımını kolaylaştırmamız lazım. Sayın Valimize konuyu arz ettim ve sağ olsunlar kendileri de konuyla ilgileniyorlar” diye konuştu.
Vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerektiğini de belirten Engin Altıkulaç, “Çiftçilerimiz Devrekani'de sulamayı maalesef abartıyorlar. Normalde bir sezonda 34 defa sulamak gerekirken, 78 sulamaya kadar çıkartabiliyorlar. Devrekani’de bu vahşi sulamanın önüne geçmemiz lazım. Yarın öbür gün vahşi sulama sonunda elimizdeki altın gibi toprakları belki de kendi elimizle çoraklaştıracağız” dedi.
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Altıkulaç, şunları söyledi: “Devrekani Kurtşeyh Mahallesi sınırlarında 1290 dekar bir alanımız söz konusu. Burasıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Şu anda bürokratik anlamda aşılması gereken işin yüzde 80’lik bölümü aşılmış durumda. Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlandı ve bu rapor bakanlığa sunuldu. İstişare Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısı olacak. Askı süresi tamamlandıktan sonra Çevre Etki Değerlendirme Raporu'nu alacağız. Ondan sonra sıra bölgenin mera vasfının kaldırılması işlemine geliyor. O da tahmin ediyorum bir ay içerisinde neticelenecek. Sayın Valimizin başkanlığında kurulacak Mera Komisyonu buna karar verecek. Komisyona girip Mera Vasfı kaldırıldıktan sonra Müteşebbis heyetlerinin katkı paylarının yatırılması işlemi kalıyor. Müteşebbis heyette Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Devrekani Belediyesi yer alıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi, katkı payının tamamını yatırmıştı ancak aradan 1,52 yıl geçtiği için yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde bir miktar daha katkı payı yatırması gerekiyor. Devrekani Belediyesi ile diğer oda ve borsamız da katkı payını yatırdıktan sonra konuyu Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza arz edeceğiz. Daha sonra Bakan beyin oluru neticesinde Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi yasal statü kazanmış olacak. Bizim bu projemizle alakalı Cumhurbaşkanımıza en son sunulan eylem planında Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin yasal statü kazanması var. Biz büyük bir ihtimalle Ocak veya Şubat ayında yasal statü kazanacağız”
Devrekani Belediyesinde de bir personelde koronavirüs tespit edildiğini söyleyen Başkan Altıkulaç, “Bizim belediye personelimizde de pozitif vakalar çıktı. Belediye personelimizin yarıya yakını temaslı oldukları için karantinaya almak zorunda kaldık. Rabbim hepsini korusun, onlara şifa versin. Ülkemizi, milletimizi, dünyamızı bundan korusun. Koronavirüs bize şunu gösterdi. Bu virüs bize gıdasız hayatın olmayacağını da gösterdi. Bunun için bizim her anlamda üretmemiz lazım. Zirai anlamda üretmemiz lazım, hayvancılık anlamında üretmemiz lazım. Üretirken de dünya standartlarını mutlaka yakalamamız lazım. Bu pencereden hayvancılığa baktığımız da, şurası beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Hayvancılık OSB projemiz de büyük tesisler olduğunda oraya ilim gelecek, bilim gelecek, irfan gelecek. Onun ötesinde o hayvanların gıdası tek noktadan daha ekonomik anlamda temin edilebilecek. Bu da bölgemize büyük bir katkı sağlayacak ve topraklarımızın ayrı bir değeri olacak” diye konuştu.

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