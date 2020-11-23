Daday’da korona virüs önlemlerine uymayan 7 kişiye ceza

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde korona virüs salgını kapsamında yapılan denetimlerde 7 kişiye ceza kesildi.

Daday'da korona virüs denetimleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı işyerleri denetlendi. Denetimlerde tüm işyerleri ve vatandaşların kurallara uydukları görülürken, sokakta sigara içen 3 kişiye ve maske takmayan 4 kişiye para cezası kesildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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