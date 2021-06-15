Girişimcilik kampı sona erdi, başarılı 4 takım ödüllendirildi

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen “Vocathlon University: OnlineTemel Girişimcilik Kampı” sona erdi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen ve University4Society iş birliği ile organize edilen “Vocathlon University: OnlineTemel Girişimcilik Kampı” programı tamamlandı. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen çevrim içi etkinliğe katılan takımlardan 4’ü dereceye girme başarısı elde etti.

Üniversite düzeyinde eğitim gören gençlerin tasarım odaklı düşünme, sorun tespit etme, çözüm üretme, takım çalışması, iletişim ve girişimcilik özelliklerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı kamp 4 gün sürdü. Kamp etkinliğinde girişimcilik dünyasında iş fikri geliştirmenin temel adımlarını öğrenen gençler, geliştirdikleri iş fikirleri sayesinde de tecrübe kazanma imkânı yakalamış oldular. İlk gün kampta açılışın ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu İş Geliştirme Merkezi tarafından kurum bünyesinde ve bölgemizde girişimcilik faaliyetlerine ilişkin birer sunum yapıldı. Sunumlar sonrasında ise gençlerle motivasyon amaçlı mobil oyun geliştirme şirketinin girişimcilik serüveni üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Etkinliğin diğer günlerinde ise problem keşfi ve sorun analizi konularını içeren karmaşaya dalış atölyesi, yalın kanvas ve MVP oluşturma teknikleri ile Sunum Eğitimleri yapıldı. Etkinliğin kapanış bölümünde ise mentörler eşliğinde iş fikirlerini geliştiren genç girişimciler, jüri karşısında projelerinin sunumlarını gerçekleştirdiler.

Başarılı takımlar ödüllendirildi

Projelerin yarıştığı son gün jüri değerlendirmesi sonucu 4 takımın iş fikirleri derece almaya hak kazandı. Takımların derece alan iş fikirleri sıralama olmadan şöyle: “XLarge Otel Projesi Kapsül otel fikri”, “Genç Yaşlılar, Özel Çocuklar Sosyalleşme Merkezi Projesi Yaşlı ve engellilere yönelik bakım, eğitim ve sosyalleşme fikri”, “Gez, Gör ve Eğlen Turizm rotası uygulaması fikri” ve “SEOİRA Startupların gelişmesi amacıyla kurulacak bir iş fikri”

Dereceye giren takımlara iş fikirlerini University4Society’nin ulusal hızlandırma programında geliştirme imkânı sağlanırken, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından da ödül olarak ulusal çapta çalışmalarıyla öne çıkan bir üniversitenin teknokentine ziyaret gerçekleştirilecek.

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