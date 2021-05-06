Katar Maliye Bakanı zimmetine para geçirmekten gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBC
ABONE OL

Katar Maliye Bakanı zimmetine para geçirmekten gözaltına alındı

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi; zimmetine para geçirme, görevi kötüye kullanma ve kamu sektörüyle bağlantılı suçlardan sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Katar Maliye Bakanı zimmetine para geçirmekten gözaltına alındı
Katar Maliye Bakanı zimmetine para geçirmekten gözaltına alındı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

Katar Haber Ajansı, bakanla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

2013'ten bu yana görevde olan el-İmadi, 300 milyar dolar tutarındaki varlık fonunu yöneten Katar Yatırım Kurumu'nun yönetim kurulu üyesiydi.

El-Emadi ayrıca, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine en fazla borç veren kurum olan Katar Ulusal Bankası'nın İcra Kurulu Başkanıydı.

Katarlı bakan, petrol fiyatlarının düştüğü 2014-2015 döneminde küçük ülkenin ve diğer Körfez ülkelerinin ekonomilerini çeşitlendirme planlarını hızlandırdığı dönemde, ülkesinin ekonomi politikalarına yön vermişti.

Ali Şerif el-Emadi, uluslararası finans dergisi The Banker tarafından geçen yıl "bölgedeki en iyi bakan" seçilmişti.

Dünyanın önde gelen sıvı doğalgaz üreticilerinden Katar'ın ekonomisi, pandemi ve koronavirüs krizi nedeniyle geçen yıl yüzde 3,7 daralmıştı.

Katar ekonomisinin bu yıl ise aşılama, koronavirüs önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılması ve artan petrol fiyatları sayesinde yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor.

Gelecek yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, son birkaç yılda turnuvanın altyapısı için büyük yatırımlar yapmış, Maliye Bakanlığı bu nedenle gelecek yıl büyük yatırımlara bütçeden daha az pay ayrılacağını açıklamıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: SpaceX'in Starship'i ilk defa patlamadan indi - Haberler
BBCSpaceX'in Starship'i ilk defa patlamadan indi!
İngiltere'de pandemi gölgesinde yerel seçim: Boris Johnson hükümetinin ilk sandık sınavı
BBCİngiltere'de pandemi gölgesinde yerel seçim: Boris ...
Covid: Gençler ve kadınlar İngiltere’de pandeminin son dalgasında ‘daha depresifti’
BBCCovid: Gençler ve kadınlar İngiltere’de pandeminin ...
Liechtenstein prensi AB’nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor
BBCLiechtenstein prensi AB’nin en büyük ayısını ...
İskoçya'daki seçim Birleşik Krallık'ın geleceği için neden önemli?
BBCİskoçya'daki seçim Birleşik Krallık'ın geleceği için ...
ABD Covid aşılarında fikri mülkiyet istisnasını destekleme kararı aldı
BBCABD Covid aşılarında fikri mülkiyet istisnasını ...
Hindistan’da muhalefet, sağlıkçılar ve iş çevrelerinden tam kapanma çağrısı
BBCHindistan’da muhalefet, sağlıkçılar ve iş ...
DNA eşleştiren çöpçatanlar: Bilim sayesinde 'doğru insanı' bulabilir misiniz?
BBCÇöpçatan DNA
SON DAKİKA! Suriye'de başkanlık seçimi! Beşar Esad'a iki rakip!
BBCSuriye'de başkanlık seçiminde yarışacak adaylar belli ...
ABD-Çin ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'i 'daha baskıcı ve saldırgan' olmakla suçladı
BBCABD-Çin ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ...