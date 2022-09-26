Katvan Savaşı kimler arasında oldu, kim kazandı?

Türkistan’da bulunan Selçuklu topraklarının kaybedildiği ve devletin otoritesinin kökünden sarsıldığı bir savaş olan Katvan Savaşı önemi nedir? Katvan Savaşı ne zaman yapıldı? İşte, tüm detaylar…

Katvan Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?

Katvan Savaşı; Büyük Selçuklu Devleti ile Karahitaylar arasında gerçekleşmiştir. Katvan Savaşı; Selçukluların Harezmşahlar Devleti ile olan mücadelesini fırsat gören Karahitayların, Karahanlıların üzerine gerçekleştirdiği saldırıların sonucunda ortaya çıkmıştır.

Peki, Katvan Savaşı kim kazandı? Katvan Savaşı’nı Karahitaylar kazanmıştır. Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer’in eşinin de esir düştüğü bu savaşta, Selçuklu ordularının kaybı yaklaşık 30 bin olmuştur.

Katvan Savaşı Ne Zaman Yapıldı?

Karahitaylar ile Büyük Selçuklu Devleti’ni karşı karşıya getiren Katvan Savaşı; 9 Eylül 1141 tarihinde, Semerkant civarındaki Katvan mevkiinde gerçekleşmiştir.

Çin’de varlıklarını sürdüren Kitanlar’a mensup olan bir kol; Çin’deki hâkimiyetlerini kaybederek batıya doğru çekilmişler ve Türkistan’da Karahitaylar adında yeni bir devlet kurmuşlardır. Kurulan bu yeni devletin de en büyük hedefi de Kaşgar coğrafyasını ele geçirmek olmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı Karahanlılar’a ait olan Kaşgar bölgesine ilk saldırı 1128 yılında gerçekleşmiş fakat Karahanlı hükümdarı Arslan Han bu saldırıyı geri püskürtmeyi başarmıştı. Bir süre sonra Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer tarafından Karahanlı hükümdarı olarak atanan II. Mahmud döneminde, Karahitaylar ile Karahanlılar arasında ilk savaş gerçekleşmiştir. 1137 tarihinde gerçekleşen bu savaşta Karahanlılar mağlup olmuş ve II. Mahmud Semerkant’a çekilmek zorunda kalmıştır.

Karahitaylarla Karahanlılar arasında süren bu mücadeleler esnasında, Karahanlılar ile kendisine bağlı olarak yaşayan Karluklar arasında da anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Yaşanan anlaşmazlık sonucu Karahanlılar Sultan Sencer’den, Karluklar ise Karahitaylar’dan yardım istemişlerdir.