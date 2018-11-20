Tayvan'da yaşayan Danny Wu, kolon kanseri olan annesini 2014 yılında kaybetti.

Yıllardır annesine büyük bir özlem duyan 43 yaşındaki kadın, Google'ın kamuya açık alanların panaromik görüntülerinin izlenebilmesini sağlayan Google Street View'ı kullanırken büyük bir sürpriz yaşadı.

Danny Wu, harita uygulamasında annesinin 4 yıl önceki görüntülerini gördü. Annesinin bitkilerle ilgilendiği sırada Google Street View tarafından kaydedilen görüntüleri, Danny Wu'nun gözyaşlarına boğulmasına sebep oldu.

Yaşadığı yoğun duyguları Facebook üzerinden paylaşan kadın annesi için, "Hepimiz bir şekilde idare ediyoruz ama seni çok özledik" dedi.

Üzgün kadın ayrıca "Onu gördüğümde ağlamak istedim. Annemi bir daha görebileceğimi hiç düşünmemiştim" sözleriyle duygularını paylaştı.

Wu'nun yaşadığı sürpriz sosyal medyada binlerce kişiyi duygulandırdı. Paylaşımlar çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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