Side turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde kız arkadaşıyla tatil yapan Paul Allen, bütün vücuduna yaptırdığı dövmelerle yerli- yabancı turistlerin dikkatini çekti.

DHA'nın haberine göre kollarının, bacaklarının ve vücudunun tamamının yanı sıra yüzü ile başı da yaptırdığı renkli dövmelerle kaplı olan Allen, 10 yıl öncesine kadar vücudunda dövme bulunmadığını söyledi. Annesini 2008 yılında kaybettiğini anlatan Allen, acısını unutmak için arkadaşının önerisiyle vücuduna dövme yaptırmaya başladığını kaydetti. Dövme yaptırdıkça rahatlama hissi duyduğunu dile getiren Allen, "Geçen 10 yılda ellerim ve ayaklarım dahil vücudumun her yerine dövme yaptırdım" dedi.

Antalya'ya kız arkadaşının önerisiyle ilk defa tatile geldiğini anlatan Paul Allen, Side'yi sevdiğini söyledi. Sadece 5 günlük tatil yapabildiklerini kaydeden Allen; Apollon Tapınağı'nı, antik tiyatroyu, müzeler ile diğer yerleri gezdiğini ve alışveriş yaptığını belirtti. Dergi ve broşürlerden Antalya'da gezilecek çok fazla yer olduğunu gördüğünü dile getiren Paul Allen, gelecek yıl tatillerini yine burada yapacaklarını söyledi.

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