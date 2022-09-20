Kayınvalide ve eşten feci dayak! 0:00 / 0:00

DHA

Bilecik'te Onur Y., eşi Sümeyye Y.'den ayrılmak için boşanma davası açtı. Dava sürerken, dün saat 08.30 sıralarında Onur Y., işe gitmek için evinden çıkıp Beşiktaş Mahallesi'ndeki markete girdi.

ANNE İLE KIZI MARKETE GİRDİ DHA'da yer alan habere göre arkasından markete, Onur Y.'nin boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Y. ve annesi Sultan D. de girdi.

SOKAKTA DARBETTİLER Yaşanan tartışmanın ardından Sümeyye Y. ve Sultan D., Onur Y.'ye saldırdı. Çantasındaki anahtarı ve dizüstü bilgisayarını almaya çalışan anne ve kızı, Onur Y.'yi marketin dışına çıkarıp sokak ortasında dövdü.

"SENİ BURADA GEBERTECEĞİM" Sümeyye Y., annesiyle birlikte saldırılarına devam ederken, bir yandan da "Anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim" diyerek tehdit etti.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Olayı gören çevredekilerin ayırdığı kavgada, eşine ve kayınvalidesine karşılık veremeyen Onur Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Onur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KAFAYI YEDİ, BENİ DÖVDÜLER" Sokağa polis geldiğinde ise Sultan D., kendisini yere bırakıp bayıldı. Sümeyye Y.'nin annesi Sultan D., Onur Y., eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "İşe gidiyordum, eşimle boşanma davamız var. Kafayı yedi, beni dövdüler, çok kötüyüm. Ne olursunuz bana yardım edin" dedi.