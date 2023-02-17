Çalışmaların bugün bile sürdüğü ve gizemi çözülemeyen kayıp kent, ızgara planlı bir şehir olma özelliğine sahip ve zamanında 10 bin kişiyi barındırdığı düşünülüyor. Kazılardan elde edilen bulgular, eski medeniyetin ilginç bir inşaat tekniği kullandığını gösteriyor.