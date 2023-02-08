Depremi tetikleyen faktörler nelerdir?

Bu durumun bir istisnası olarak; 2009 yılında Çin’de meydana gelen ve insan faaliyetlerinden kaynaklandığı düşünülen bir depremin büyüklüğü 7,9’du.

Ancak araştırmacılar bu ve benzeri büyüklükteki depremlerde açığa çıkan stresin büyük kısmının doğal tektonik kökenli olduğunu, insan etkinliklerinin ise bardağı taşıran son damla olduğunu söylüyor.