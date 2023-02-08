Anadolu'nun farklı camilerinde "deprem terazisi" ismi verilen ilginç bir düzeneğe rastlanıyor. Silindir bir mermer veya beton şeklinde olan bu teraziler, camilerin çeşitli noktalarında yer alıyor.

Deprem terazileri çok basit bir sistemle çalışıyor; eğer silindir kolayca dönüyorsa caminin depremde hasar görmediği ancak silindir dönmüyor veya dönerken zorlanıyorsa yapının hasar gördüğü anlaşılıyor.