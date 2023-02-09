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Deprem bulutu nedir?

Deprem bulutları; alışagelmişin dışında şekilleri olan ve depremin habercisi olarak görülen bulutlar için kullanılan bir ifade. Peki, gerçekten depremi bulutlardan anlamak mümkün mü? İşte, detaylar...

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  • Deprem bulutu nedir, gerçekten var mı? Deprem bulutu depremin habercisi mi?

    Dünyanın herhangi bir noktasında görülen depremlerden sonra özellikle sosyal medyada "deprem bulutu" olduğu iddia edilen birçok fotoğraf paylaşılıyor. 

    Deprem bulutlarının ilginç ve tuhaf şekiller alarak, gelecek depremin habercisi olduğu varsayılıyor. Bunlar gerçek mi iddia mı?
  • Deprem bulutu nedir, gerçekten var mı? Deprem bulutu depremin habercisi mi?

    Öncelikle şunu belirtelim; deprem bulutları hakkında kesin olarak kanıtlanan bir veri yok. Bilim bu konuyu hâlâ tartışıyor. 

    Bununla beraber, deprem bulutları kavramı eski çağlarda da bahsedilen bir konu. Hint bilgin ve astronom olan Brihat Samhita'nın (505 – 587) Varahamihira adındaki eserinde bahsettiği; tutulmalar, mevsimler, gezegen hareketlerinin yanı sıra bulut oluşumuna da atıfta bulunuluyor. 
  • Deprem bulutu nedir, gerçekten var mı? Deprem bulutu depremin habercisi mi?

    Günümüzde bazı bilim insanları deprem ile bulutlar arasında direkt bir ilişki olduğunu ve bulutları inceleyerek depremi önceden bilebileceklerini iddia ediyor.
  • Deprem bulutu nedir, gerçekten var mı? Deprem bulutu depremin habercisi mi?

    Research Gate'de 2006 yılında yayınlanan bir araştırma; bulutların, deprem öncesi ortaya çıkan enerjiden dolayı bulutların iyonlaşmasına neden olduğunu ve bu etkiyle bir bulutun, diğer bulutlarla birleşemediği için ortaya "deprem bulutu" denilen ilginç şekillere sahip bulutların meydana geldiğini öne sürüyor.

     

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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