Deprem bulutu nedir?

Öncelikle şunu belirtelim; deprem bulutları hakkında kesin olarak kanıtlanan bir veri yok. Bilim bu konuyu hâlâ tartışıyor.

Bununla beraber, deprem bulutları kavramı eski çağlarda da bahsedilen bir konu. Hint bilgin ve astronom olan Brihat Samhita'nın (505 – 587) Varahamihira adındaki eserinde bahsettiği; tutulmalar, mevsimler, gezegen hareketlerinin yanı sıra bulut oluşumuna da atıfta bulunuluyor.