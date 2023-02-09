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Deprem sırasında ebeveynler bebekleri nasıl korumalı?

Deprem herkes için zor olsa da bebeği olan aileler için daha zorlayıcı olabiliyor. Deprem öncesinde alınabilecek önlemler ve sarsıntı anında ne yapacağını bilmek; bebeğinizi depremden korumanın kilit noktasını oluşturuyor.

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  • Deprem sırasında ebeveynler bebekleri nasıl korumalı?

    Depremden önce bebeğin odasındaki her eşyayı sabitleyin ayrıca bebeğin üzerine düşebilecek cam, ayna, dolap gibi eşyaları bebeğinizden uzak olacak şekilde organize edin.
  • Deprem sırasında ebeveynler bebekleri nasıl korumalı?

    Bebek beşiğini cam kenarına koymayın. Siz bebeğe yetişene kadar cam, sarsıntı etkisiyle kırılabilir ve çocuğa zarar verebilir.
  • Deprem sırasında ebeveynler bebekleri nasıl korumalı?

    Ayrıca bebek beşiğini tam olarak duvara yaslamayın; şiddetli bir sarsıntı esnasında beşik duvara çarpabilir.
  • Deprem sırasında ebeveynler bebekleri nasıl korumalı?

    Sarsıntı anında bebeğinizi kucağınıza alarak taşıyın. Evi tahliye ederken puset ve bebek arabası gibi sizi ağırlaştıracak eşyalardan uzak durun.
  • Deprem sırasında ebeveynler bebekleri nasıl korumalı?

    Bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını içeren bir çanta hazırlayın. 
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