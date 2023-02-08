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Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

Deprem sırasında ister evde olun ister sokakta, bazı noktalar daha fazla tehlike içerir. Sarsıntı büyük boyutlu olmasa bile tehlikeli bir yerde bulunmak kişinin yaralanmasına yol açabilir. İşte, sarsıntı anında uzak durulması gereken yerler...

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  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzaklaşın.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmayın.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekân kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Üzerinize dökülebilecek malzeme ve maddelere yaklaşmayın.

     
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durun.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı bu noktalardan uzak durun.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Tsunamiye karşı deniz kıyısında kalmayın.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.
  • Deprem anında uzak durulması gereken tehlikeli durumlar

    Kibrit çakmayın ayrıca elektrik düğmelerine dokunmayın.

     
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