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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayısı bahçesindeki tartışma cinayetle bitti
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Kayısı bahçesindeki tartışmada 1 kişi silahla öldürüldü

Kahramanmaraş'ta, kayısı ağaçlarının köklerini söken Faik Mengeç ile H.P. arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabanca ile vurulan Mengeç, hastanede hayatını kaybetti

Kayısı bahçesindeki tartışma cinayetle bitti
Kayısı bahçesindeki tartışma cinayetle bitti
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İHA

Kahramanmaraş'ta, tartıştığı kişi tarafından bahçesinde silahla vurulan Faik Mengeç (43) yaşamını yitirdi.

Olay, Elbistan ilçesi kırsal Uncular Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Akkaya mezrasında bulunan bahçesindeki kayısı ağaçlarının köklerini söken Faik Mengeç ile H.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.P., tabanca ile Faik Mengeç'e ateş etti. Silah sesini duyan yakınları, olay yerine gittiklerinde Mengeç'i kanlar içerisinde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının hastaneye yetiştirmeye çalıştığı Mengeç, ilçe merkezine yakın bir noktada 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Mengeç, burada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Mengeç'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, cinayet zanlısı H.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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