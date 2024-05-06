Kayseri'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 10 ayrı dosyadan hakkında 20 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Giriş: 06.05.2024 - 21:16 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:16
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" suçlarından 20 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin saklandığı adresi tespit etti.
Kocasinan ilçesinde belirlenen eve düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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