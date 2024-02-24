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        Kayseri merkezli 10 ilde 'Sibergöz-22' operasyonu; 14 tutuklama

        KAYSERİ merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden, 14'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 4'ü ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri merkezli 10 farklı ilde 21 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, 4'ü ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinesinde; çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında; çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" demişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 18'e yükselmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 01:02 Güncelleme: 24.02.2024 - 01:02
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        Kayseri merkezli 10 ilde 'Sibergöz-22' operasyonu; 14 tutuklama
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        KAYSERİ merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden, 14’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 4’ü ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri merkezli 10 farklı ilde 21 Şubat’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konulurken, 4’ü ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinesinde; çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında; çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" demişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 18’e yükselmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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