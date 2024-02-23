Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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