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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19. Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:38
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19. Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) TÜYAP Fuar Merkezi'nde açılan tarım fuarını ziyaret etti.

        Stantları gezen ve üreticilerle sohbet eden Yumaklı, çiftçilere fidan dağıttı.

        Programda Bakan Yumaklı'ya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

        Yumaklı, daha sonra Şeker Fabrikası Kampüsü'nde düzenlenen "Şeker Fabrikası Çiftçi Buluşması" programına katıldı.

        Program basına kapalı gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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