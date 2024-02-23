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        Sarıoğlan'da öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde 400 öğrenci ve öğretmene yangın güvenliği eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:28
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        Sarıoğlan'da öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde 400 öğrenci ve öğretmene yangın güvenliği eğitimi verdi.

        Şehit Er Mustafa Topçuoğlu ve Atatürk Ortaokulu ile Fatih İlkokulu'ndaki eğitimde öğrencilere yangına karşı alınması gereken tedbirler, yangına müdahale konuları anlatıldı, müdahale teknikleri uygulamalı gösterildi.

        Etkinlikle yangın güvenliği bilincinin artırılması amaçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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