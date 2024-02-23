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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de bazı ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:11
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de bazı ziyaretler yaptı.

        Vali Gökmen Çiçek'i Talas ilçesindeki çalışma ofisinde ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile protokol üyeleri karşıladı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ü makamında ziyaret etti. Üzüm, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Bakan Yumaklı, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen'i de makamında ziyaret etti, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da ziyarette yer aldı.

        Ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

        Belediye fuaye alanındaki fosil sergisini de gezen Yumaklı'ya, Büyükkılıç tarafından kentteki fosil kazılarına ilişkin bilgi verildi.

        Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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