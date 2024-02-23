Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı KAYSERİ'ninSarız ilçesinde ağzından köpükler çıkan sokak köpeği, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği aracılığıyla özel bir klinikte tedaviye alındı. Zehirlendiği belirlenen köpeğe ilişkin veteriner hekim Ali Kocataş, "Tahlillerinin ardından kimyasal bir şey içtiği öngörüldü. İlk tedavisine başladık" dedi. Sarız'da 21 Şubat'ta bir köpeğin yerde yattığını ve ağzından köpükler geldiğini gören kişi, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) yönlendirmesi ile köpeği Talas ilçesinde özel bir kliniğe götürdü. Burada köpeğin zehirlendiği belirlendi. Zehirlenen köpek tedavi altına alınırken, Sarız Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. 'KİMYASALLAR KOLAY BULUNAMIYOR' Köpeğin tedavisi ile ilgilenen veteriner hekim Ali Kocataş, "Gece saat 00.30 gibi bize bir ihbar geldi. Bir köpeğin kustuğunu ve zehirlendiğinden şüphelendiklerini söylediler. Onlara kliniğe gelmelerini söyledik. Bu dostumuz, Sarız Belediyesi tarafından KAYHAKDER aracılığıyla bize geldi. İlk müdahalelerini yaptık. Sonraki yapılan tahlillerinin ardından kimyasal bir şey içtiği öngörüldü. İlk tedavisine başladık. Dün çok şiddetli kusmaları vardı ama gördüğünüz gibi bugün daha iyi. Burada tedavisi birkaç gün devam edecek sonra yerine teslim edeceğiz. Bu köpek, yaklaşık 1,5 yaşında, dişi bir melez. Gayet uslu bir hayvan. Yaptığımız kan tahlili, ultrason, radyolojik muayene işlemlerinde bize müdahale etmedi ve sakin durdu. Bize bu tür vakalar ayda birkaç defa geliyor. Fakat hepsi aynı bölgeden gelmediği için kimin yaptığını tespit edemiyoruz. O an, o hayvana ne verildiğini öngöremediğimiz için ortaya koyana kadar bazı dostlarımızı kaybettiğimiz oluyor. Hayvanların midelerini yıkadığımızda ortaya çıkan kimyasalların aslında kolay bulunamadığını ve insanlar tarafından verildiğini görüyoruz. Bu konuda çok üzgünüz" dedi. 'HAYVANA ŞİDDET GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR' KAYHAKDER yönetim kurulu üyesi Berkant Koray Yıldırım ise "Bu dostumuz için 22.30- 23.00 sıralarında bir vatandaş tarafından ihbarda bulunuldu. Biz de hemen kliniği ayarlayarak Sarız Belediye Başkanı Baki Bey'den rica ettik. Kendisi özverili bir şekilde köpeği buraya gönderdi. Dostumuzun durumu dün biraz daha ağırdı ama yapılan müdahalelerden sonra rahatladı. Bir süre daha klinikte kalacak. Sonrasında da güzel bir yuva bulunmasını istiyoruz. Sarız Emniyet Müdürlüğü bu konu hakkında inceleme başlattı. Umarız bu durum bir insan tarafından yapılmamış ve kendi doğal yollardan zehirlenmiştir. İnsanların bu şekilde hayvanlara zarar veriyor olması, içimizi ciddi manada buruk bir şekilde bırakıyor. Hayvanlara yapılan şiddetler maalesef gün geçtikçe artıyor. Halkımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:38 facebook

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