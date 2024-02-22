Melikgazi Kayseri Basketbol – London Lions: 79-87

SALON: Kadir Has HAKEMLER: Yasmina Alcaraz, Jelena Tomic, Kirile Tvauri MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 16, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş, Hamby 23, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 12, Damla Gezgin 6 LONDON LİONS: Katanic 2, Beckford-Norton, Snytsina 3, Winterburn 9, Gustafson 26, Peddy 5, Wilkinson, Fagbenle 15, Meyers 2, Samuelson 25 1'İNCİ PERİYOT: 26-30 DEVRE:40-46 3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68 5 FAUL: Damla Gezgin 34.02 (Melikgazi Kayseri Basketbol) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi London Lions’a 87-79 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 26 sayı ile London Lions takımından Gustafson oldu.

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