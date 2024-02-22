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        Melikgazi Kayseri Basketbol – London Lions: 79-87

        SALON: Kadir Has HAKEMLER: Yasmina Alcaraz, Jelena Tomic, Kirile Tvauri MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 16, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş, Hamby 23, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 12, Damla Gezgin 6 LONDON LİONS: Katanic 2, Beckford-Norton, Snytsina 3, Winterburn 9, Gustafson 26, Peddy 5, Wilkinson, Fagbenle 15, Meyers 2, Samuelson 25 1'İNCİ PERİYOT: 26-30 DEVRE:40-46 3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68 5 FAUL: Damla Gezgin 34.02 (Melikgazi Kayseri Basketbol) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi London Lions'a 87-79 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 26 sayı ile London Lions takımından Gustafson oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:09 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:09
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        Melikgazi Kayseri Basketbol – London Lions: 79-87
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        SALON: Kadir Has HAKEMLER: Yasmina Alcaraz, Jelena Tomic, Kirile Tvauri MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 16, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş, Hamby 23, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 12, Damla Gezgin 6 LONDON LİONS: Katanic 2, Beckford-Norton, Snytsina 3, Winterburn 9, Gustafson 26, Peddy 5, Wilkinson, Fagbenle 15, Meyers 2, Samuelson 25 1'İNCİ PERİYOT: 26-30 DEVRE:40-46 3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68 5 FAUL: Damla Gezgin 34.02 (Melikgazi Kayseri Basketbol) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi London Lions’a 87-79 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 26 sayı ile London Lions takımından Gustafson oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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