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        Bünyan'ın Akmescit Mahallesi'nde içme suyunun kalitesi artırılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nde içme suyunun kalitesini arttırarak mevcut hatları daha güçlü hale getirebilmek için 3 bin 850 metre terfi hattı imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:01
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        Bünyan'ın Akmescit Mahallesi'nde içme suyunun kalitesi artırılıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’nde içme suyunun kalitesini arttırarak mevcut hatları daha güçlü hale getirebilmek için 3 bin 850 metre terfi hattı imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kent genelinde altyapı ile ilgili tüm talepleri değerlendirerek ihtiyaca uygun projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirtti.

        Özellikle kaliteli ve sağlıklı içme suyu temini noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "İlçelerimizde özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak bazı bölgelerde ortaya çıkan su yetersizliğini ortadan kaldırmak ve su kalitesini arttırmak için bazı önlemler alıyoruz. Bu kapsamda Akmescit Mahallesi'nde yeni nesil, uzun ömürlü OPVC borularla 3 bin 850 metre terfi hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, bölgede yer alan mevcut hatları güçlendirerek içme suyunu daha yeterli ve kaliteli yapıya kavuşturmak. KASKİ ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında bölge halkımız uzun ömürlü ve daha sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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