Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacak

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacağı bildirildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yazılı açıklamasında, ilçenin güzelliklerini ve yaşam kalitesini artırmak adına heyecan verici bir proje hazırladıklarını bildirdi.

Ağcaşar Baraj Gölü kıyısına millet bahçesi yapacaklarını belirten Öztürk, "Burası hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceği alan olacak. İlk aşamada 24 kamelya, çocuk oyun alanları, otopark ve ihtiyaç birimlerinin yer alacağı temel bir alan oluşturulacak. Ardından açık gösteri ve etkinlik merkezi, restoran, seyir terası, kamp alanı, halı saha, 15 Temmuz Anıtı gibi tesislerin eklenmesi planlanıyor. Projemizin tüm aşamalarını titizlikle planlayarak, şehrimize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Projemizin hayata geçmesi için tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.