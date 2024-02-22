Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacak

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesine millet bahçesi yapılacağı bildirildi.

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yazılı açıklamasında, ilçenin güzelliklerini ve yaşam kalitesini artırmak adına heyecan verici bir proje hazırladıklarını bildirdi.

        Ağcaşar Baraj Gölü kıyısına millet bahçesi yapacaklarını belirten Öztürk, "Burası hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceği alan olacak. İlk aşamada 24 kamelya, çocuk oyun alanları, otopark ve ihtiyaç birimlerinin yer alacağı temel bir alan oluşturulacak. Ardından açık gösteri ve etkinlik merkezi, restoran, seyir terası, kamp alanı, halı saha, 15 Temmuz Anıtı gibi tesislerin eklenmesi planlanıyor. Projemizin tüm aşamalarını titizlikle planlayarak, şehrimize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Projemizin hayata geçmesi için tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de belediyenin kurslarında Gazzeli bebekler için hastane seti dikil...
        Kayseri'de belediyenin kurslarında Gazzeli bebekler için hastane seti dikil...
        Sıcak geçen kış Sultan Sazlığı'ndaki kamış hasadını da zorlaştırdı
        Sıcak geçen kış Sultan Sazlığı'ndaki kamış hasadını da zorlaştırdı
        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:
        Umre için biriktirdikleri 188 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına kaptırd...
        Umre için biriktirdikleri 188 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına kaptırd...
        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı