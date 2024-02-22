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        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kulüp başkanı Ali Çamlı, takımda işlerin yoluna girmeye başladığını, daha iyi yerlere gelecekleri konusunda teknik ekibe ve kadroya güvendiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:25
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        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, takıma ve Burak Yılmaz'a güveniyor:
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kulüp başkanı Ali Çamlı, takımda işlerin yoluna girmeye başladığını, daha iyi yerlere gelecekleri konusunda teknik ekibe ve kadroya güvendiklerini söyledi.

        Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 26. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ve ortaya konulan mücadelenin camia açısından değerli olduğunu belirtti.

        Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşadığına vurgu yapan Çamlı, "Aşağıdaki makas daraldıkça her puanın önemi artıyor. Birçok takımın üstündeki ya da altındaki ekiple arasında 1 puan var. Bir galibiyet alan puan cetvelinde 3-4 sıra yukarı çıkabiliyor." dedi.

        Çamlı, RAMS Başakşehir maçının son dakikalarında verilen penaltı kararıyla ilgili yorum yapmak istemediğini, burada önemli olanın Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazıt'ın penaltı vuruşunu kurtarması olduğunu vurguladı.

        - "Takımın daha iyisini yapacağına inanıyorum"

        Kayserispor'da işlerin yoluna girmeye başladığına dikkati çeken Çamlı, şunları kaydetti:

        "Kayserispor'la ilgili bir endişe taşımıyorum. 7 hafta süren bir mağlubiyet serimiz oldu. Futbol takımları dönem dönem bu durumlara düşebiliyor. O dönemde ilk 11'de oynayan 3 oyuncumuz Afrika Uluslar Kupası'na, 1 oyuncumuz Asya Kupası'na gitti. Bunların üzerine 3 oyuncumuz da sakatlandı. Hepsi bir araya gelince bu sonuç kaçınılmaz oldu. O dönemde sakat olan ve milli takımları için ülkelerine giden oyuncularımız ile yeni transferlerimiz takımımıza adapte olunca, ortaya seyir zevki yüksek, izleyenlerin keyif aldığını düşündüğümüz bir oyun ortaya çıktı. Teknik ekip ve oyuncularımızın bundan sonra daha iyisini yapacaklarına inanıyorum. Çünkü ekibimizde bu enerjiyi görebiliyoruz. Onlar sahada işlerini yapar, biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yaparsak böyle güzel bir tablo çıkıyor."

        - "Burak Yılmaz'la kısa süreli bir anlaşma yapmadık"

        Takımın başına geçen genç teknik direktör Burak Yılmaz'la ilgiliÇamlı, "Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta kısa süreli bir tecrübesi var ama teknik direktör olarak bu işe yeni başladı. Burak Hoca, milli takım ve daha önce oynadığı kulüplerde yakaladığı başarının daha büyüğünü Kayserispor'da ortaya koyacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Çamlı, Burak Yılmaz ve ekibinde iyi bir enerji olduğunu, Türk futbolunun başarılı bir teknik direktöre kavuşacağını söyledi.

        Takımda aile ortamı oluştuğunun altını çizen Çamlı, şöyle devam etti:

        "Burak Yılmaz'ın karakterini ve enerjisini çok seviyorum. Babası da daha önce Kayseri Erciyesspor'da görev yapmıştı. Kente yabancı bir isim değil. Burası onun evi. Futbolda başarı da başarısızlık da var. İnşallah futbol şansı da yanında olur ve Kayserispor'da iyi işler yapar. Burak Yılmaz'la kısa süreli bir anlaşma yapmadık. Burak Yılmaz bizim için bir proje. Biz bu projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bundan şüphem yok. Biz burada bir aile ortamı oluşturduk. Bu ortamı kimsenin bozmaya gücü yetmeyecek. Ben Kayseri kamuoyu ve basınından basit, gündelik çekişmeleri konuşmak yerine şehrin incisi olan Kayserispor'a destek vermesini istiyorum. Biz ne yapıyorsak şehrimiz ve şehrimizin en değerli markası Kayserispor için yapıyoruz."

        - "Büyük fedakarlıklarla transfer tahtasını açtık"

        Şehrin ileri gelenlerinin takımı hep sahiplendiklerini belirten Çamlı, "Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin desteğiyle burada güzel bir ortam oluşturuldu. Büyük fedakarlıklarla transfer tahtasını açtık ve takıma 3 isim kazandırdık. Bundan sonra Kayserispor için 'Düşecek mi kalacak mı?' yerine, 'Bu takım Avrupa'ya gidebilir mi, ligin üst sıralarında tutunabilir mi?' konularının konuşulması lazım." ifadelerini kullandı.

        Çamlı, Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazıt'ın performansıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

        "Bilal (24) genç bir kalecimiz. Onu ne zaman milli takımın kalesinde penaltı kurtarırken görürsem, o zaman bir şeyleri başarmış olacak. Ayaklarının yere basması lazım. Bilal çok yetenekli ve ahlaklı bir çocuk. Eksiklerini biliyor. Kayserispor kaleci Doğan Alemdar'ı yurt dışına gönderdi. Bilal'in de çok büyük takımların kalesini koruduğunu göreceğimize inanıyorum. Ancak şu anda Kayserispor'da devam edecek. Hiç acele etmeye gerek yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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