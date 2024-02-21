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        Kayseri'deki Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'de 2 bin kişi istihdam edilecek

        Kayseri'de kurulacak Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:00
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        Kayseri'deki Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'de 2 bin kişi istihdam edilecek
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        Kayseri'de kurulacak Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.

        Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, tarıma dayalı OSB’de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 1 milyon 277 metrekare alanda etüt çalışmalarına başladığını ifade etti.

        Bağlamış, OSB’nin genel yerleşim planı, üst yapı modülleri, imar planları ve parselasyon planlarının hazırlanması amacıyla yapılan ihalenin sonuçlandığını belirterek, "Acele kamulaştırma hükümleri kapsamında da kamulaştırma işlemleri mahkemelerce yürütülüyor. İhtisas OSB olarak diğer OSB’lere kıyasla çok kısa sürede birçok aşamayı geçerek, ön tahsis için hazırlıklara başlıyoruz. Kayseri tarımının sanayi ile entegrasyonu açısından çok önemli olan projede çalışmalar titizlikle ve hızla devam ediyor.” dedi.

        Sebze fiyatlarındaki dalgalanmalara en önemli etkiyi nakliyenin yaptığını dile getiren Bağlamış, yeni projeyle kışın sebze ve meyvenin Antalya'dan gelmesini beklemeyeceklerini anlattı.

        OSB'de sera işletmeleri ile üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin de yer alacağını anlatan Bağlamış, şöyle konuştu:

        "Yöre için mega bir proje olması hedeflenen OSB'de 11 ay boyunca üretim yapılması, öncelik kadınlarda olmak üzere en az 2 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede ilimiz ekonomisine yılda 3 milyar lira katkı sağlanacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 2 yıl içinde bacasız fabrikaların hizmete alınması ve yıllık 40 bin ton ürün yetiştirilmesi hedeflenen OSB'de Hollanda ve Rusya ile Arap ülkelerine de sebze ve meyvelerimiz ihraç edilecek."

        Teknolojik, çevreye uyumlu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağını belirten Bağlamış, teknolojik seralardaki yüksek verim sayesinde bölge ekonomisine büyük katma değer sağlayacağını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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