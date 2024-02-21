Erciyes'te 4. Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı düzenlenecek

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre yarışlar, etkinliğe teknik destek sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonunun yanı sıra Avusturya, Çekya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında gerçekleştirilecek.

Erciyes Kayak Merkezi, Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı'nın dördüncüsüne ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.