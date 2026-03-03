Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:49
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.


        Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.T. (32) yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

