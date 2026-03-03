Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.T. (32) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

