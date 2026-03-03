Canlı
        Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN (Alanyaspor Galatasaray CANLI İZLE) - Futbol Haberleri

        Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Alanyaspor-Galatasaray maçının CANLI anlatımı HT SPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak kupada 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.03.2026 - 19:32 Güncelleme:
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!

        STAT: Alanya Oba Stadyumu

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 20.30

        YAYIN: A Haber

        Alanyaspor: Victor, Aliti, Ümit, Bruno Viana, Enes, Janvier, İbrahim, Makouta, Efecan, Hagi, Güven

        Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Eren, Jakobs, Nhaga, İlkay, Sane, Asprilla, Barış Alper, Ahmed Kutucu

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

        Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

        Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

        ALANYASPOR'A KARŞI SON 8 MAÇI KAZANDI

        Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

        Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

        Hayatını kaybeden öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. (İHA)

