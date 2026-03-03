Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Alanyaspor-Galatasaray maçının CANLI anlatımı HT SPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak kupada 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
STAT: Alanya Oba Stadyumu
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 20.30
YAYIN: A Haber
Alanyaspor: Victor, Aliti, Ümit, Bruno Viana, Enes, Janvier, İbrahim, Makouta, Efecan, Hagi, Güven
Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Eren, Jakobs, Nhaga, İlkay, Sane, Asprilla, Barış Alper, Ahmed Kutucu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.
ALANYASPOR'A KARŞI SON 8 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.
Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.